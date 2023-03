Zwaargewonden bij demonstratie tegen aanleg waterbassin Frankrijk

De rellen gingen zo'n twee uur door, schrijft de krant Le Monde . Daarbij werden ook politieauto's in brand gestoken. De politie zette traangas en waterkanonnen in. Agenten werden bestookt met zwaar vuurwerk en molotovcocktails.

Bij de politie vielen zestien gewonden. Eén agent raakte zwaargewond, melden Franse media. De lokale autoriteiten schrijven op Twitter dat de behandeling van de gewonden nog in volle gang is. De betogers vinden dat met de aanleg van het bassin voor de boeren voorbij wordt gegaan aan de belangen van de natuur en de burgers.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Minister Darmanin van Binnenlandse Zaken geeft op Twitter relschoppers van "extreem-links" de schuld. "Niemand zou dit moeten tolereren. Volledige steun voor onze rechtshandhaving", schrijft hij verder. De organisatie beschuldigt de politie van onder meer het gebruik van excessief geweld en het hinderen van ambulancepersoneel.

Eerder uit de hand gelopen protest

Afgelopen oktober was er een soortgelijk protest in Sainte-Soline, dat eveneens uit de hand liep. Toen raakten meer dan zestig agenten en dertig betogers gewond.

De betogers, een coalitie van milieuactivisten, vakbondsleden en antikapitalisten, protesteerden tegen de aanleg van een enorm waterreservoir voor de landbouw.

In het departement Deux-Sèvres, tussen La Rochelle en Poitiers, worden zestien waterreservoirs aangelegd; die bij Sainte-Soline is het tweede. De bassins worden in de winter gevuld met grondwater, zodat er bij droogte in de zomer uit kan worden geput.

De demonstranten vinden dat de belangen van burgers en de natuur ondergeschikt zijn gemaakt aan het belang van de boeren, die het schaarse water nodig hebben om hun (export)gewassen te beregenen. De betogers spreken van het 'inpikken van water door de agro-industrie'.

Anti-regeringsprotesten

Het protest van vandaag valt samen met grote sociale onrust in Frankrijk, waar al weken grote demonstraties worden georganiseerd tegen de regering van president Macron.

Macron passeerde vorige week het parlement bij het indienen van zijn omstreden pensioenplannen, waarbij de pensioenleeftijd in Frankrijk wordt verhoogd van 62 naar 64 jaar. Deze week overleefde zijn regering ternauwernood een motie van wantrouwen, waardoor de pensioenplannen op tafel bleven.