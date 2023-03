Na lekke band wint Groves op fiets van collega zesde etappe in Catalonië

Kaden Groves heeft op indrukwekkende wijze de zesde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen, een rit over 174 kilometer van Martorell naar Molins de Rei. De Australiër van Alpecin-Deceuninck reed eerst lek en snelde vervolgens in de massasprint op de fiets van een ploegmaat knap naar de winst.

Het betekende de tweede zege deze week voor Groves, die ook al de vierde etappe had gewonnen.

Net voor de top van een klim van de tweede categorie, op 27 kilometer van de meet, sprong Remco Evenepoel weg. Alleen Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic kon volgen. De Belg smeekte de klassementsleider om mee te werken, maar die zag geen enkele reden om dat te doen. Gedesillusioneerd hield Evenepoel de benen stil, waarna het toch een sprint werd.

Helpende hand Meurisse

Op vier kilometer van de finish reed Groves lek. Hij kreeg de fiets van ploeggenoot Xandro Meurisse en werd vervolgens teruggebracht door Nicola Conci. Groves wurmde zich snel door het peloton en pakte de zege.

Roglic gaat met nog een etappe te gaan nog altijd aan de leiding in Catalonië. De Sloveen heeft tien seconden voorsprong op Evenepoel. De beste Nederlander in het klassement is Wout Poels op de 33ste plaats.