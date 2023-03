Zilver voor judoka Van Dijke op grandslam in Tbilisi

Bij het grandslamtoernooi van Tbilisi heeft judoka Sanne van Dijke de zilveren medaille veroverd. De Brabantse boog in de finale van de klasse tot 70 kilogram nipt voor Elisavet Teltsidou. Van Dijke (IJF-2) onderging in januari een operatie aan haar rechterelleboog en maakte in de Georgische hoofdstad haar rentree op de tatami.

Ze was gretig, want ze besliste haar eerste drie partijen vroegtijdig. Dat lukte Van Dijke in de eindstrijd tegen de Griekse Teltsidou niet. Gaandeweg raakte ze vermoeid en in de verlenging kreeg ze tegen de mondiale nummer 12 haar derde straf vanwege passiviteit.

Joanne van Lieshout (-63 kg) won haar eerste twee partijen, maar verloor in de derde ronde van Gemma Howell. De Britse gooide haar in de verlenging op de rug.