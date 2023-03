Het valt niet mee: schelpenteldag bij windkracht 7

Uiteindelijk viel de opkomst een beetje tegen, vandaag op het winderige strand bij Renesse op de tweede schelpenteldag. Slechts een handjevol vrijwillige tellers heeft zich vandaag gemeld bij Hester Loeff van het Schelpenteam, bij een van de strandovergangen in het Zeeuwse dorp.

Het valt natuurlijk ook niet mee, rustig schelpen tellen terwijl je wordt gezandstraald door een harde zuidwester. Hier en daar zitten een paar mensen op hun knieën op het strand. "Maar echt tellen? Denk ik niet", zegt een eenzame wandelaar bij Omroep Zeeland. "We zijn hier maar een paar dagen en willen lekker wandelen en genieten."

Het idee voor de schelpenteldag woei vorig jaar over uit België, waar de telling toen al vijf jaar werd gehouden langs de Noordzeekust. In Nederland begon het op kleine schaal in 2022, op een strand op Texel en zes stranden in Zuid-Holland. Vandaag doen dertien stranden mee, in Noord- en Zuid-Holland, op de Waddeneilanden en voor het eerst ook in Zeeland.

Leuk dagje strand

"Dit doen we om een beter beeld te krijgen van de schelpen op het strand, maar ook in de zee", aldus een van de initiatiefnemers, museum Naturalis in Leiden. "Zo help je de wetenschap een stukje op weg en haal je er ook nog eens een leuk dagje strand uit."

Vorig jaar waren de omstandigheden vrijwel ideaal. Zonnig met een strakke oostenwind waardoor het oppervlaktewater op zee werd weggeduwd en schelpen van de zeebodem konden aanspoelen. Maar in het woeste weer van vandaag is het voor de paar vrijwilligers die kwamen opdagen nog niet zo simpel om de schelpen die ze rapen uit elkaar te houden, Naturalis hanteert daarom een speciale methode: eerst moet je honderd schelpen rapen. Vervolgens moet je die vergelijken met een kaart met de 31 meest voorkomende schelpen, variërend van de wulk en de strandgaper tot de kokkel.