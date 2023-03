Geertruida en De Vrij naar huis, De Ligt en Verbruggen terug in selectie Oranje

Lutsharel Geertruida, die gisteren tegen Frankrijk debuteerde en in de slotfase geblesseerd uitviel, is niet inzetbaar in het duel met Gibraltar. De Feyenoorder keert daarom terug naar zijn club. Ook Stefan de Vrij heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. In overleg met bondscoach Ronald Koeman is besloten dat de verdediger van Inter teruggaat naar Italië in verband met een op handen zijnde gezinsuitbreiding.

Denzel Dumfries ontbrak tegen Frankrijk vanwege een schorsing. De rechtsback van Inter kan tegen Gibraltar (aftrap 20.45 uur) wel meedoen. Ook Mats Wieffer maakt nog deel uit van de selectie. De middenvelder van Feyenoord was een belangrijke kandidaat om vrijdag tegen de Fransen te beginnen. Maar volgens bondscoach Koeman was ook hij niet okselfris.

Het vijftal moest donderdagochtend het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. De Telegraaf meldde dat ze ziek waren geworden na het eten van kip kerrie, maar dat werd al snel door Ronald Koeman tegengesproken. Volgens de bondscoach voelden enkele stafleden zich voor het eten van de kip kerrie, woensdagavond in het hotel in Zeist, al niet lekker.

Het Nederlands elftal verloor vrijdag zijn eerste EK-kwalificatiewedstrijd. Vice-wereldkampioen Frankrijk was in Saint-Denis met 4-0 te sterk. Maandag wacht het tweede EK-plaatsingsduel met Gibraltar.

Nederland-Gibraltar live bij de NOS

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Gibraltar wordt op maandag om 20.45 uur gespeeld in De Kuip in Rotterdam. De wedstrijd is live te volgen via NPO 3, NOS.nl, de NOS-app en Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Kijk je via NOS.nl of de NOS-app, dan kun je de hoogtepunten van de wedstrijd meteen terugkijken. Klik in de stream op 'hoogtepunten' en mis geen doelpunt of overtreding meer.