Vanavond op tv: De nieuwe preutsheid • Daklozen met een baan • Ondernemende ouderen

Deze week ontstond discussie over de 'Week van de Lentekriebels', een voorlichtingscampagne op scholen over liefde en seksualiteit. Critici zeggen dat de voorlichting seks aanmoedigt. Het leidde zelfs tot Kamervragen. Tegelijkertijd stapte een Amerikaanse schooldirecteur op omdat leerlingen het standbeeld 'David' van kunstenaar Michelangelo te zien kregen. Het naaktbeeld is pornografie, vinden ouders. We onderzoeken de link tussen deze ophef-gevallen.

Daklozen met een baan

In tijden van grote woningnood en hoge inflatie wordt een nieuw soort daklozen zichtbaar: mensen met een baan, maar zonder huis. Ze hebben geen eigen dak boven hun hoofd, maar slapen bij vrienden op de bank of in hun auto. Gemeentes trekken aan de bel. In de studio is Anke Jansen. Zij is van Housing First, een organisatie die naar Fins model pleit voor het opheffen van dakloosheid.