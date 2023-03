Acda en De Munnik verkopen Ziggo Dome drie keer uit: 'Niet verwacht'

Kaarten voor de drie reünieconcerten van het duo Acda en De Munnik in de Ziggo Dome zijn volledig uitverkocht. De kaartverkoop begon donderdag voor mensen met een betaald account van streamingdienst Spotify. Vanochtend kon iedereen zijn slag slaan, en toen ging het snel: na een uur waren alle tickets weg. In de Ziggo Dome kunnen 17.000 mensen.

Aanvankelijk werd slechts één concert aangekondigd op zaterdag 28 oktober. Alle kaartjes voor dat concert waren binnen vijf minuten weg. Een tweede en derde concert gingen vervolgens in de verkoop en ook die waren snel uitverkocht.

Nadat het tweede concert was uitverkocht zei het duo nog een derde concert achter de hand te hebben, maar "daar niet op durfde te hopen". Toen ook dat concert was uitverkocht schreven ze op Instagram 'op een wolk te zitten': "Eerlijk. Dit hadden we echt, echt niet verwacht".

Kensington en Marco Borsato

Ook Ziggo Dome-directeur Danny Damman noemt het "heel bijzonder" dat de concerten van een Nederlandse act zo snel uitverkopen. De artiesten voegen zich volgens hem in een select rijtje van artiesten onder wie Kensington. Damman: "En ook met Marco Borsato had je dat in de begindagen van de Ziggo Dome. Het is dus niet uniek, maar veel komt het niet voor."

Ook concertorganisator Agents After All is verrast over de snelheid waarmee de concerten uitverkochten. "Je hebt het over tienduizenden mensen die op zaterdagochtend klaar staan om tickets te kopen. Dat hebben wij nooit meegemaakt", zegt woordvoerder Lesley Grieten.

'Sympathiek duo'

Damman wijst op de grote bekendheid die het duo nog altijd heeft. "De muziek is nog steeds ongekend populair. Ze staan in de Top 2000 en het is een sympathiek duo."

"Hele generaties zijn met hun muziek opgegroeid", zegt Grieten van de concertorganisatie. Hoewel hij geen exacte cijfers geeft, zegt hij dat hij "op basis van de ticketdata" kan zien dat de kaartjeskopers een mix zijn van jong en oud.

De Ziggo Dome en de concertorganisator gaan komende week met elkaar in gesprek om te kijken of er nog andere data beschikbaar zijn voor concerten.

In 2015 uit elkaar

Thomas Acda en Paul de Munnik gingen in 2015 uit elkaar. Afgelopen week kondigden zij aan weer samen op te gaan treden en nieuwe muziek te gaan maken. Ze presenteerden vorige week eveneens een nieuwe single genaamd Morgen wordt fantastisch.

Het duo stond in 2022 in totaal zeven keer in de Top 2000. Het Regent Zonnestralen had de hoogste notering. Dat nummer stond op plek 127.