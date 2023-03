Zeker 24 doden en spoor van vernieling door tornado Mississippi

De wervelwind liet een spoor van vernieling na over een afstand van ruim 160 kilometer. Het dorp Rolling Fork met 1700 inwoners, dicht bij de grens met Louisiana, is grotendeels verwoest, zegt burgemeester Walker. "Mijn stad is verdwenen. Maar we zijn veerkrachtig en zullen sterker terugkomen."

In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen door een tornado. Tientallen mensen raakten gewond. De rampenbestrijdingsdienst van de staat verwacht dat het dodental nog oploopt.

Een verwoestende tornado zorgde voor een spoor van vernieling en slachtoffers in Mississippi, Amerika. De plaatsen Rolling Fork en Silver City zijn zwaar getroffen. - NOS

In het dorpje Silver City in het westen van de staat Mississippi worden nog vier mensen vermist. Reddingsteams zoeken in diverse plaatsen tussen het puin naar overlevenden.

Volgens de nationale meteorologische dienst kwamen er meldingen binnen van de tornado, zo'n 100 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Jackson. Die bracht zware hagelbuien, regenval en windstoten van ruim 110 kilometer per uur met zich mee. De wervelwind verplaatste zich in de richting van de staat Alabama. In meerdere zuidelijke staten zijn waarschuwingen afgegeven voor de tornado.