FC Twente lijstaanvoerder na zege op slordig FC Groningen

Twente was de betere in de eerste helft en leek na twaalf minuten via Vaclav Cerny op voorsprong te komen. De arbitrage constateerde echter buitenspel en ook de VAR, na lang oponthoud, kwam uiteindelijk tot die conclusie.

Na rust veranderde het spelbeeld. Ahmed El Messaoudi zorgde al snel voor de aansluitingstreffer, waardoor Twente achteruit ging lopen. Ramon-Pascal Lundqvist zette Drommel aan het werk.

Groningen zocht verwoed naar de gelijkmaker, maar het Robben-loze elftal van Danny Buijs slaagde daar niet in.

Padt moest in de slotfase zelfs redding brengen op een inzet van Queensy Menig en capituleerde even later alsnog, na een kopbal van invaller Alexander Jeremejeff. Groningen-jongeling Remco Balk trof in blessuretijd nog de paal.

Zo kon Twente een bescheiden feestje vieren en is het met zeven punten uit drie duels voor even koploper in de eredivisie.