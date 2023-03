'City killer'-asteroïde scheert vanavond langs aarde, op veilige afstand

Bij het horen van "2023 DZ2" denkt misschien niet iedereen aan ruimterotsen en telescopen. Wat dat betreft spreekt de term die de Europese ruimtevaartorganisatie ESA gebruikt meer tot de verbeelding: city killer. Vanavond scheert een asteroïde met die bijnaam langs de aarde - overigens zonder daadwerkelijk steden te verwoesten.

De naam city killer heeft te maken met de omvang van het rotsblok, dat volgens wetenschappers een doorsnede heeft van 40 tot 100 meter. Asteroïden in die orde van grootte zijn in staat om enorme schade te veroorzaken als ze de aarde raken. Maar hoewel 2023 DZ2 vanavond relatief dicht bij de aarde is, in ruimtetermen dan, sluiten sterrenkundigen dat scenario uit.

Rond 20.50 uur te zien

De ESA verwacht dat de asteroïde op een hoogte van ongeveer 168.000 kilometer voorbij vliegt, minder dan de helft van de afstand tussen de aarde en de maan. Waarschijnlijk is het object om ongeveer 20.50 uur Nederlandse tijd het dichtst bij de aarde en is de ruimterots dan te zien met een kleine telescoop of verrekijker. The Virtual Telescope Project biedt vanavond ook een livestream aan.

Hoewel er vaker asteroïden langs de aarde scheren, gebeurt het volgens NASA minder vaak dat de rotsblokken zo groot zijn als de 2023 DZ2. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie komt dat ongeveer eens in de tien jaar voor.

Eerder maakten we dit overzicht van de kans dat de aarde wél door een asteroïde wordt geraakt: