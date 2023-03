Theo Maassen stuurt 3-jarig kind en begeleider weg bij voorstelling in België

Theo Maassen heeft tijdens een optreden in Antwerpen een 3-jarig kind en de begeleider van het kind, waarschijnlijk de moeder, de zaal uit gestuurd.

Volgens onder meer het Nieuwsblad was er na ongeveer tien minuten een lach van een jong kind te horen tijdens het optreden van Maassen in theater Arenberg.

Maassen ging op zoek naar de bron van het geluid en kwam uit bij het kind. De cabaretier vroeg het kind naar de leeftijd. Volgens het Nieuwsblad zou hij daarna een aantal grappen hebben gemaakt en hebben gevraagd: "Hoe duur is een babysitter in België? Ik dacht dat Nederlanders gierig waren".

Terugbetaald

Daarna vroeg hij de vrouw en het kind om de zaal te verlaten. "Sorry, maar ik doe mijn show niet voor een driejarige", zou hij hebben gezegd. De begeleider en het kind verlieten de zaal. Maassen beloofde de twee dat ze hun geld terug zouden krijgen.

"Dat was niet nodig, vond ze", zegt Maassen tegen het AD. "En ze zei nog dat ze de eerste tien minuten van de voorstelling genoten had."

De cabaretier zegt tegen AD dat weleens een baby werd meegenomen bij een van zijn optredens, maar dat hij nog nooit een peuter bij zijn voorstelling had gezien. "Dat met die baby was gek, maar dit is nog raarder dan dat. Heel bizar. Het gebeurde ook nog eens bij de meest schunnige grap die ik maakte. Toen hoorde ik opeens een jong kindje lachen."

Hij vervolgde zijn show daarna en kwam nog een aantal keer terug op het incident, zegt een bezoeker op Twitter: