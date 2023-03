Toulouse-topscorer Dallinga stap dichter bij Oranje: 'Twee concurrenten minder'

Met het bedanken van Luuk de Jong en Vincent Janssen zijn er inmiddels twee WK-gangers afgehaakt. En dus is het niet gek dat de naam van Dallinga valt. Hij is in de Franse competitie, die hoger wordt ingeschat dan de eredivisie, al goed voor dubbele cijfers.

De beste voetballers van Nederland spelen tegenwoordig voornamelijk achterin. In de spits is de spoeling achter eerste keus Memphis Depay en Manchester United-aanvaller Wout Weghorst nogal dun.

Na het onzekere begin geeft Koeman antwoord: "Natuurlijk heb ik ook de jongens in Frankrijk gevolgd. Maar ik heb de keuze voor Brobbey gemaakt, omdat ik die tien dagen wil zien. Want ik denk nog steeds dat hij uiteindelijk beter wordt."

Voorlopig moet hij het doen met Jong Oranje, waarin hij in twee invalbeurten nog niet wist te scoren. "Ik ben van het rustig opbouwen, dus ik zou niet snel zeggen over mezelf dat ik in Oranje moet. Maar we komen wel weer een stapje dichterbij."

In de eerste divisie maakt hij 24 goals in zijn eerste 19 duels. De teller stopt uiteindelijk na 32 doelpunten, waarmee hij topscorer wordt.

"Ja, we zitten er kort achter!", glundert Dallinga. "Het is leuk om in zulke rijtjes te staan. Dat had ik vorig jaar niet kunnen bedenken. Dus dat is alleen maar mooi. Na de WK-onderbreking gaat het goed. Met de club, maar met mijzelf ook."

Met tien goals in 27 duels in zijn debuutseizoen bij de huidige nummer twaalf van Frankrijk mag Dallinga tevreden zijn. Op de topscorerslijst staat hij maar drie goals achter Paris Saint-Germain-ster Lionel Messi.

De scouts van de Franse promovendus Toulouse durven het aan met Dallinga en laten hun club 2,5 miljoen euro betalen voor een spits uit de eerste divisie. Daar krijgen ze geen spijt van, want in het zuiden van Frankrijk gaat Dallinga vrolijk door met scoren.

Of hij zichzelf verbaast? Hij twijfelt even. "De stap was natuurlijk groot. Van de eerste divisie naar een topvijf-competitie. Ik denk dat ik me even heb moeten aanpassen, maar dat nu wel uitkomt wat ik voor ogen had", zegt hij zelfbewust.

Het is als voetballer altijd even wennen aan een nieuwe omgeving, ook in die warme vierde stad van Frankrijk. Het niveau is hoger, je krijgt te maken met nieuwe teamgenoten, je moet je plekje zien te vinden, zowel op de club als daarbuiten. En dan is er nog een taalbarrière.

Nederlandse enclave zorgt voor irritatie bij Fransen

Al valt dat bij Toulouse wel mee, gezien de Nederlandse enclave. Naast Dallinga staan Branco van den Boomen (o.a. ex-FC Eindhoven), Stijn Spierings (ex-Sparta), Zakaria Aboukhlal (ex-AZ) en Said Hamulic (voormalig jeugdspeler Go Ahead Eagles) ook onder contract bij de Franse club.

"De Fransen worden weleens gek van ons", erkent Dallinga over het Hollandse kliekje. "Ze zeggen dan dat we te luid zijn. Dat zijn we ook wel vaak, maar ik vind dat juist een goed teken."