Ongeduldig hondje Evita toetert als ze op baasje moet wachten

Hondje Evita uit Sas van Gent is niet graag alleen. Soms blijft ze keurig wachten in de auto als haar baasje boodschappen doet, Maar net zo vaak klimt ze al na een paar minuten op de bestuurdersstoel en drukt ze met haar voorpoten langdurig de toeter in.

"Ongeduld. Het is net als bij een mens hè, op een gegeven moment houdt het op", verklaart Honoré Cleemput (82) het gedrag van zijn hond bij Omroep Zeeland. "Dan ga ik naar de winkel en dan duurt het haar te lang, dus dan drukt ze op de toeter. En je ziet het, nu zit ik naast haar en nu is ze rustig."

Het ongeduldige gedrag van de hond is niet onopgemerkt gebleven. Een voorbijganger filmde Evita die onverstoorbaar op de autoclaxon zit te drukken op een parkeerterrein bij de Lidl en zette het filmpje op sociale media. Daar is het inmiddels meer dan 400.000 keer bekeken.

Volgens Cleemput begon het getoeter vorig jaar zomer toen hij in een fietscafé zat in Koewacht, een dorp bij de Belgische grens. "Wij waren ons helemaal nergens van bewust. Ineens zeiden mensen tegen ons: hé! Is dat jullie hond die zo aan het toeteren is? Toen zijn we gaan kijken en ja, het was Evita. Sindsdien is het niet meer gestopt", zegt hij.

Cleemput reageert nuchter op de onverwachte populariteit van zijn hond. Maar een beetje trots is hij wel: "de meisjes van de supermarkt stonden hier op de hoek van de straat, die konden hun lach niet inhouden. Dus dat is wel leuk", zegt hij.