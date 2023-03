Akkoord Europese Commissie en Duitsland over brandstofauto's

De Commissie is ze nu tegemoet gekomen. Volgens Wissing is afgesproken dat auto's met een verbrandingsmotor ook na 2035 geproduceerd mogen worden, op voorwaarde dat ze enkel CO2-neutrale brandstoffen kunnen gebruiken. Timmermans zegt nu zo snel mogelijk de wetgeving over de CO2-normen voor auto's te willen goedkeuren.

De Duitsers blokkeerden sinds een paar weken ineens het wetsvoorstel van de Commissie voor het verbieden van verbrandingsmotoren in auto's vanaf 2035. Nadat alles al in kannen en kruiken leek, stelde Duitsland als voorwaarde dat auto's die op e-fuels rijden na 2035 nog wel gemaakt mogen worden. Auto's die daarop rijden, stoten in theorie net zo weinig uit als elektrische wagens. Omdat e-fuels in de benzinetank moeten, willen de Duitsers dus toch niet af van auto's met een verbrandingsmotor.

Correspondent Ardy Stemerding in Brussel:

De Europese Commissie beloofde aanvankelijk op termijn de mogelijkheden met e-fuels te onderzoeken, maar een stevigere toezegging kwam er niet. Nu is die toezegging iets verder ingekleurd, waarbij er dus toch een toekomst is voor auto's met e-fuels.

Een belangrijke voorwaarde is dus dat de auto's van de toekomst enkel e-fuels kunnen verbranden, en niet bijvoorbeeld benzine en diesel. Het is dus weliswaar een toezegging van de Commissie, maar achter de schermen wordt ervan uitgegaan dat het in de praktijk weinig gaat uitmaken. Velen in Brussel constateren dat de techniek van e-fuels nog in de kinderschoenen staat. Zo worden de brandstoffen nog nauwelijks geproduceerd en is er daarbij veel meer elektriciteit nodig dan bij de productie van batterijen

Ook zetten de meeste autobouwers in op elektrische wagens. Voor het ontwikkelen van de e-fueltechniek zijn veel investeringen nodig en de vrees bestaat dat consumenten er niet voor open staan vanwege de nu nog hoge prijs. In ieder geval lijkt het erop dat er over de aangepaste deal komende dinsdag wordt gestemd bij de eerstvolgende bijeenkomst van de ministers van Transport en Energie.