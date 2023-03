Slachtoffer aanrijding IJmuiden is vrouw van 67, verdachten vast

Het drietal is aangehouden. Hun betrokkenheid bij de aanrijding wordt nu onderzocht. Volgens de politie zijn daarvoor alcohol- en drugstests gedaan. Ze worden in ieder geval verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval.

De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door. Later meldden zich op bij de politie drie mannen in verband met de aanrijding. Het gaat om mannen van 18, 19 en 22 jaar uit IJmuiden en Heemskerk.

De vrouw die gisteravond in IJmuiden overleed door een aanrijding, was 67. Ze liep rond 22.50 uur met haar hond langs de IJmuiderstraatweg toen ze werd geraakt door een auto. De vrouw stierf ter plaatse aan haar verwondingen; ook de hond overleefde de klap niet.

De betrokken auto is vannacht teruggevonden. Hij stond op zo'n drie kilometer van de plaats van de aanrijding. Op foto's is te zien dat de voorkant van de wagen zwaar beschadigd is.

Technici van de politie hebben op de plek van de aanrijding sporenonderzoek gedaan. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog.