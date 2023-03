'Onderzoek naar dood Amstelvener in bad afgerond: stierf natuurlijke dood'

Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar de dood van Hans van de Ven afgerond, meldt het AD. De oud-MIVD'er uit Amstelveen werd op 5 februari 2021 dood aangetroffen in bad. Hij is een natuurlijke dood gestorven, bevestigt onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Eerder werd ook al onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. De politie concludeerde toen ook dat het om een natuurlijke dood ging. Maar omdat er onder anderen bij nabestaanden twijfels waren, heropende het OM het onderzoek.

Het lichaam van de man werd een jaar geleden opgegraven en door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht. Daarbij werd niets gevonden dat erop zou duiden dat hij om het leven gebracht is. Het OM stelt volgens het AD dat het meest waarschijnlijke scenario is dat Van de Ven aan een hartaanval is overleden.

Recherchechef ingeschakeld

Na het eerste onderzoek schakelden nabestaanden voormalig recherchechef Klaas Langendoen en het AD in.

Door onderzoek van experts van een onderzoeksbureau zou zijn gebleken dat de man toen hij werd gevonden al dagen was overleden. Ook zou Van de Ven een vrouw in huis hebben gehad die door de politie werd gezocht vanwege oplichtingspraktijken. Het AD en Argos besteden in de podcast De zwarte dag van Hans aandacht aan de zaak.