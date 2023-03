Simons lichtpunt van Oranje op zwarte avond: 'Had er echt zin in'

Het was de toen 19-jarige Mbappé die Frankrijk destijds op voorspring zette. Na afloop brak er tussen de Oranjespelers een strijd los om het shirtje van de Fransman. Die strijd won De Jong. Snel stopte hij de trofee in zijn tas. Mbappé gaf De Jong, toen speler van Ajax, een woordje mee: "Kom naar PSG".

Vijf jaar geleden bij de vorige editie van Frankrijk-Nederland was het Frenkie de Jong die debuteerde in de basis. Een keerpunt. Weliswaar verloor Nederland onder leiding van Ronald Koeman met 2-1 van de kersverse wereldkampioen, maar de toen 21-jarige middenvelder gaf Oranje na de magere jaren weer schwung.

"Je verwacht een mooie wedstrijd bij je eerste basisplek", zei de PSV'er na afloop. "Zulke wedstrijden wil je spelen als voetballer. Ik ken veel jongens, weet dat ze van topniveau zijn. Ik had er echt zin in."

Met een voor Oranje desastreuze 3-0 ruststand liepen beide teams de catacomben van het Stade de France in. De Franse aanvoerder Kylian Mbappé sloeg een arm van troost om de schouder van Oranje-talent Xavi Simons, oud-ploeggenoot bij Paris Saint-Germain. Een basisdebuut om snel te vergeten voor Simons. Of toch niet?

"Ik speel altijd waar de trainer wil dat ik speel, maar het is zo dat ik al mijn hele leven op het middenveld speel", liet Simons zijn voorkeur blijken. "Ik moest de ruimtes zoeken achter die twee 'zessen' (Aurélien Tchouaméni en Adrien Rabiot, red.), voelde me lekker en kreeg een paar ballen om vooruit te spelen."

Simons begon als linksbuiten en had in die rol na een goede loopactie onder meer een voorzet in huis op Memphis Depay, die naast schoot. Nadat Taylor in de 33ste minuut bij een 3-0 achterstand door Koeman uit zijn lijden werd verlost, verhuisde Depay naar de linkerflank en werd Simons de nummer tien.

De Jong werd geen speler van PSG, maar van FC Barcelona en een bepalende speler bij het Nederlands elftal. En onmisbaar, zo bleek vrijdag bij zijn afwezigheid. De Jongs vervanger Kenneth Taylor was nog niet klaar voor het grote werk en leidde in samenwerking met Marten de Roon de vroege tegengoal van Antoine Griezmann in.

Des te verrassender was het in dat opzicht dat Koeman Simons in de 68ste minuut naar de kant haalde en bijvoorbeeld Depay liet staan. Davy Klaassen was de vervanger van Simons en dat was geen verbetering. Voorin was de ervaren Ajacied besluiteloos in kansrijke posities en achterin bracht hij per abuis Mbappé in stelling.

Klaassen kwam ermee weg, maar dat gold niet voor Depay. Ook Depay gaf een cadeautje aan Mbappé en dit presentje pakte de Franse ster dankbaar uit: 4-0. Het was sowieso niet de avond van Depay, die in blessuretijd ook nog een strafschop miste.

Startpunt?

"We wisten wel dat Frankrijk sterk was, dat ze loerden op fouten van ons", zei Simons. "We hadden het beter moeten doen. Geen excuses. Teleurstellend dat die jongens ziek worden, maar je moet door. Iedereen heeft het niveau van het Nederlands elftal. Je speelt tegen een WK-finalist, maar ook dat is geen excuus."

De wanprestatie van Oranje in Parijs blijft hangen en de toekomst zal uitwijzen of het duel ook het startpunt betekent van een periode met Simons in Oranje, zoals vijf jaar geleden met Frenkie de Jong. En de vraag rest: zit het shirtje van Mbappé in de tas van Simons?