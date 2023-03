Groningen-spits Pepi trefzeker voor Verenigde Staten, waar Berhalter nog steeds ontbreekt

Spits Ricardo Pepi van FC Groningen heeft zijn waarde getoond voor het Amerikaanse voetbalelftal. Hij maakte twee doelpunten voor de Verenigde Staten in de Nations League-wedstrijd tegen Grenada. De Amerikaanse voetballers zegevierden in St. George's met 7-1. Pepi opende al in de vijfde minuut de score en maakte kort na rust ook de zesde treffer van 'Team USA'.

Weston McKennie was eveneens twee keer trefzeker voor de ploeg van interim-bondscoach Anthony Hudson.

Onderzoek Berhalter

Bondscoach Gregg Berhalter was niet van de partij. Zijn contract liep na het wereldkampioenschap in Qatar af en wilde graag verlengen. De voetbalbond deed onderzoek naar een incident van 31 jaar geleden. Berhalter heeft destijds zijn toenmalige vriendin en huidige vrouw Rosalind een schop gegeven. Het was de moeder van middenvelder Gio Reyna die het voorval uit 1991 oprakelde uit frustratie over het feit dat Berhalter haar zoon had bekritiseerd om zijn houding op het WK in Qatar.

Berhalter werd recent vrijgepleit, maar heeft nog steeds geen nieuwe contract getekend.