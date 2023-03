Hoe de Oekraïense geheime dienst verraders in eigen land opspoort en uitschakelt

"We waren vrienden. Zoiets had ik nooit achter hem gezocht." Angelina Kovtoen uit Mykolajiv is nog steeds geschrokken van de arrestatie van een vriend van haar. Deze Rostyslav werd vorige maand opgepakt door de Oekraïense veiligheidsdienst SBOe op verdenking van collaboratie met Rusland. De twintiger zou locaties van Oekraïense strijdkrachten hebben doorgegeven.

De veiligheidsdienst Sloezjba Bezpeki Oekrajiny, afgekort SBOe, heeft naar eigen zeggen in een jaar tijd 600 "spionnen en vijandelijke agenten" opgepakt. Ook binnen de eigen gelederen zijn arrestaties verricht vanwege collaboratie. Begin deze maand werd de eerste ex-SBOe'er veroordeeld tot 14,5 jaar cel vanwege staatsverraad, nadat hij voor omgerekend 430 euro tactische informatie had doorgespeeld.

De vriend van Kovtoen kan mogelijk rekenen op een soortgelijke gevangenisstraf. Rostyslav trainde Oekraïense militairen in 'tactische verdediging', waardoor hij toegang had tot veel gevoelige militaire informatie. Hij zou meermaals de locatie van wapen- en munitiedepots hebben doorgegeven, waarna Rusland gerichte aanvallen kon uitvoeren.

Het contact met de Russen verliep via versleutelde chatapps, volgens de SBOe. Bij een huiszoeking zijn een mobiele telefoon en wapens in beslag genomen. Het onderzoek naar het mogelijke verraad is nog in volle gang, voorlopig blijft Rostylav vastzitten.

Angelina kan het haast niet geloven, vertelt ze. "Hij las wel Russische boeken, maar dat deden vroeger veel mensen. En hij had sympathieën voor het ideaal van de Sovjet-Unie, maar daar lachten we hem altijd om uit. Er was niets verdachts."

De macht van de SBOe

De veiligheidsdienst treedt op tegen alle vormen van collaboratie, uiteenlopend van het oprollen van een casinonetwerk dat zou samenwerken met de Russische bezetters in Cherson tot de inbeslagname van verduisterde brandstoffen. Of denk aan het vervolgen van verspreiders van nepnieuws of het stopzetten van Telegramgroepen die dienstplichtmijders helpen.

De SBOe leidt ook het onderzoek naar 'staatsondermijnende activiteiten' van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Oekraïne. De parochies, die onder het patriarchaat ofwel het gezag van Moskou vallen, zouden pro-Russische geluiden verkondigen. Kyiv werkt aan een verbod op kerken die banden met Moskou aanhouden.

In de afgelopen maanden zijn honderden kerkgebouwen doorzocht door de SBOe. Daarbij werden ook priesters aangehouden die informatie over Oekraïense strijdkrachten aan Rusland zouden hebben doorgespeeld. Een priester uit de grensregio Soemy wordt ervan verdacht foto's en video's te hebben gemaakt van Oekraïense militaire objecten.