Wekdienst 25/3: Actie Extinction Rebellion op Eindhoven Airport • Zomertijd gaat in

Eerst het weer: het waait vandaag behoorlijk en er trekken enkele buien over het land, soms met onweer of hagel. Tussendoor breekt de zon door, bij een temperatuur van 10 tot 13 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft een actie gepland op Eindhoven Airport. Het is nog niet zeker of vluchten kunnen doorgaan. Eerder waarschuwde de luchthaven al dat het niet zeker is of het mogelijk is van en naar het vliegveld te komen.

Cubanen mogen dit weekend naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De keuze is beperkt in de communistische staat. Er zijn 470 kandidaten voor 470 posities en er is geen oppositie.

Wat is er gebeurd met kampcommandant Walter Heinrich nadat hij in 1944 was overgeplaatst naar Berlijn? Historicus Floris van van Dijk van Kamp Amersfoort is erin geslaagd de gangen van de eerste kampcommandant Heinrich te traceren. Vandaag verschijnen de eerste twee afleveringen van een podcast over hem.

En de zomertijd gaat komende nacht in. Om 03.00 uur gaat de klok een uurtje vooruit.

Wat heb je gemist?

Een automobilist heeft gisteravond in IJmuiden een vrouw en haar hond doodgereden. De bestuurder van de betrokken auto ging er na de aanrijding vandoor.

Enige tijd later meldden zich drie mensen op het politiebureau, zij zijn aangehouden en hun rol wordt onderzocht. De politie heeft hun auto in beslag genomen.

Anders nieuws uit de nacht

VS klaagt Russische spion aan die Strafhof in Den Haag wilde infiltreren: Volgens de Amerikanen heeft de 37-jarige Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov zich schuldig gemaakt aan spionage en fraude toen hij in de VS studeerde, onder een valse naam. De Rus werd vorig jaar de toegang tot Nederland geweigerd nadat de AIVD een tip over hem had binnengekregen.

ProRail: spoor veiliger, maar aantal spoorlopers verdubbeld: ProRail zegt in De Telegraaf dat er in 2022 95 keer bijna een aanrijding was met een trein. Een jaar eerder waren er 43 incidenten.

Inteloprichter Gordon Moore overleden, drijvende kracht van de digitale revolutie: De Amerikaan stond aan de wieg van de computerchip en de microprocessor. Hij is 94 jaar geworden.

Doden en vermisten na explosie in Amerikaanse chocoladefabriek: De explosie, waarvan de oorzaak nog onbekend is, was in een fabriek in de buurt van Philadelphia. Er zijn zeker twee mensen om het leven gekomen; negen anderen worden nog vermist.

En dan nog even dit:

Het verhaal van Filippo Bernardini leest als een roman. En juist dat is wat de 30-jarige Britse Italiaan in grote problemen bracht: hij deed zich jarenlang voor als medewerker van uitgeverijen, en wist op die manier vele manuscripten in handen te krijgen van nog niet gepubliceerde boeken. Vannacht werd duidelijk dat hij daarvoor niet terug de cel in hoeft. Wel moet hij 88.000 euro schadevergoeding betalen en wordt hij de VS uitgezet.

Bernardini zegt spijt te hebben van zijn daden, die voortkwamen uit een obsessieve liefde voor boeken. Uiteindelijk zal hij zichzelf het meest straffen, aldus de Britse Italiaan: