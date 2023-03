Migranten gestikt in Amerikaanse goederentrein

De Amerikaanse grenspolitie heeft in de buurt van de Mexicaanse grens twee gestikte migranten gevonden in een goederentrein. Een groep van ongeveer vijftien anderen werd levend uit de wagons gehaald, al moesten tien van hen naar het ziekenhuis.

De politie van het stadje Uvalde in Texas kreeg een telefonische tip dat er mensen in de trein in de problemen zaten. De trein was van de grensplaats Eagle Pass onderweg naar San Antonio. De autoriteiten gaan ervan uit dat de persoon die om hulp vroeg zelf aan boord van de trein zat.

Toen de grenspolitie de trein tot stilstand bracht werden de migranten aangetroffen bij controles van de wagons. Twaalf van hen werden uit containerwagens gehaald, de anderen zaten in open goederenwagons. In de container werden de twee doden gevonden.

Bendes

Het is onduidelijk hoe het precies met de overlevenden gaat. Het ziekenhuis waar ze naartoe zijn gebracht zegt dat zeker twee van hen er ernstig aan toe zijn.

De grensovergang met Mexico is populair bij illegale immigranten, die zelf of geholpen door bendes proberen de VS in te komen. Dat gaat geregeld fout: vorig jaar zomer werden bij San Antonio nog 46 personen dood gevonden in een afgesloten vrachtwagen.