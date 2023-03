Doden en vermisten na explosie in Amerikaanse chocoladefabriek

Bij een grote explosie in een Amerikaanse chocoladefabriek zijn zeker twee mensen omgekomen. Negen anderen worden nog vermist. Acht mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, geen van hen is er slecht aan toe.

De explosie vond tegen het einde van de middag (lokale tijd) plaats in een fabriek in het plaatsje West Reading, in de buurt van Philadelphia. Op webcambeelden die van het incident werden gemaakt is een verwoestende ontploffing te zien waarbij veel puin en stofwolken de lucht worden in geblazen.

Het gebouw waar de ontploffing gebeurde werd volledig verwoest, een naastgelegen pand van hetzelfde bedrijf raakte beschadigd.

Zoektocht

Brandweerlieden zoeken in het puin naar de vermisten. De politie heeft nog geen persoonsgegevens bekendgemaakt van de slachtoffers. Het is nog niet duidelijk wat de explosie veroorzaakte.

Het bedrijf, dat in 1948 werd opgericht, produceert vooral chocolade voor feestdagen als Pasen, Halloween en Valentijnsdag. Er werken zo'n 850 mensen.