ProRail: spoor veiliger, maar aantal spoorlopers verdubbeld

Het is een stuk veiliger rond het spoor dan een aantal jaren geleden, maar het aantal spoorlopers is vorig jaar wel meer dan verdubbeld. ProRail zegt in De Telegraaf dat er in 2022 95 keer bijna een aanrijding was met een trein, vergeleken met 43 incidenten een jaar eerder.

Spoorlopen komt volgens een woordvoerder vooral voor in de zomer, in de buurt van campings en vakantieparken. Daarnaast zijn er kinderen die te dicht bij de rails spelen of personen die moedwillig het gevaar opzoeken. De boete voor dergelijk gedrag kan oplopen tot 140 euro.

ProRail wil een einde maken aan de stijgende trend. "Naast de schrik voor ons personeel heeft het ook invloed op de treinenloop, want ieder incident veroorzaakt vertraging."

Flitscamera's

Het spoorbedrijf is verder juist tevreden over de veiligheid op het spoor. Waren er tussen 2000 en 2010 gemiddeld nog 25 doden bij aanrijdingen, vorig jaar waren dat er maar twee, het laagste aantal in jaren. Dat komt vooral doordat er veel onbewaakte spoorwegovergangen zijn vervangen door tunnels onder het spoor.

ProRail plaatst ook flitscamera's bij overwegen om te voorkomen dat weggebruikers nog oversteken als er een trein aan komt. Automobilisten kunnen een boete van 250 euro krijgen als ze worden betrapt.