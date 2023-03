VS klaagt Russische spion aan die Strafhof in Den Haag wilde infiltreren

De Russische geheim agent die vorig jaar de toegang tot Nederland werd geweigerd, wordt door de VS aangeklaagd voor spionage en fraude. De 37-jarige Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov studeerde enkele jaren in de VS onder zijn Braziliaanse schuilnaam Viktor Muller Ferreira.

De AIVD werd door een buitenlandse inlichtingendienst getipt dat Tsjerkasov onder zijn valse naam stage wilde lopen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Volgens een woordvoerder had hij daarbij inzage kunnen krijgen in gevoelige internationale rechtszaken, zoals het onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Voor Tsjerkasov afgelopen april aan het werk kon gaan werd hij tot ongewenst vreemdeling verklaard en op het vliegtuig gezet naar Brazilië, het land waar hij woonde. Tsjerkasov had daar en in de VS jarenlang gewerkt aan een dekmantel als Poetin-kritische student Internationale Betrekkingen. Volgens de AIVD verloochende hij zijn Russische identiteit om bij informatie te kunnen komen die buiten het bereik van Russen wordt gehouden.

Gespioneerd in de VS

In Brazilië werd Tsjerkasov opgepakt vanwege zijn jarenlange fraude met persoonsgegevens. De VS wil hem nu voor soortgelijke overtredingen vervolgen. Tijdens zijn studie aan de Johns Hopkins Universiteit verkreeg hij een rijbewijs onder zijn valse naam en opende een bankrekening.

De aanklager in Washington zegt ook dat Tsjerkasov in de VS informatie over Amerikanen doorgaf aan zijn contacten binnen de Russische inlichtingendiensten. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Tsjerkasov woonde naar eigen zeggen indertijd in een voorstad van Washington, in de buurt van het Pentagon.

"Dit soort tegenstanders probeert in het geheim onze nationale veiligheid te ondermijnen", schrijft de aanklager in een persbericht. "Samen met de FBI zullen we korte metten maken met iedereen die de VS schade wil berokkenen, en hen voor de rechter brengen."

Het is nog niet duidelijk of de VS Brazilië al heeft gevraagd om uitlevering. Kort na zijn arrestatie verzocht ook Rusland om zijn uitlevering, omdat Tsjerkasov daar vervolgd zou worden voor drugsvergrijpen.