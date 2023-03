Actrice Gwyneth Paltrow ontkent bij rechter schuld aan skiongeluk

De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow heeft voor de rechter ontkend verantwoordelijk te zijn voor een skiongeluk in 2016. De man die daarbij betrokken was eist 300.000 dollar van haar.

Centraal in het proces staat de vraag wie tegen wie botste. De gepensioneerde optometrist Terry Sanderson zegt dat het de 50-jarige actrice was die hem raakte bij een afdaling. Hij liep gebroken ribben en hersenletsel op en zegt dat hij daar nog steeds last van heeft.

In haar getuigenis voor de rechter betoogde Paltrow juist dat Sanderson fout zat. Ze beschreef dat ze aanvankelijk niet doorhad wat er gebeurde toen hij haar raakte en even dacht aan een aanranding.

"Ik skiede en er kwamen twee ski's tussen die van mij, waardoor mijn benen gespreid werden. Er drukte iemand zich tegen me aan en ik hoorde een gek kreungeluid, dus mijn brein probeerde te begrijpen wat er gebeurde. Is dit een grap? Gebeurt er iets pervers? Het was heel gek."

Geen geloof in getuige

Volgens Paltrow was er geen harde klap: "Het ging allemaal langzaam. Er was geen knal." Wel vielen ze door de verstrengeling op de grond. De actrice zegt dat ze daarbij haar knie verdraaide. Dat Sanderson buiten kennis raakte, zoals hij zei, heeft ze niet gezien.

De advocaat van Sanderson vroeg haar in het kruisverhoor waarom ze de man niet gevraagd had hoe het met hem ging. "Hij had mij geraakt en ik was overstuur", zei Paltrow, die korte antwoorden gaf. "Iemand anders vroeg hoe het ging en hij zei dat hij oké was."

Paltrow zette ook vraagtekens bij het verhaal van de enige getuige van het ongeluk, een vriend van Sanderson. Die kan volgens Paltrow vanwege zijn kleurenblindheid niet gezien hebben wie er fout zat. "Op 12 meter afstand kun je bij twee mensen in skikleding met helmen op niet zien wie wie is." Bovendien was het verhaal van de man volgens haar niet consistent.

Goop

Volgende week gaat het proces verder, met medische experts die haar verdediging heeft ingeschakeld, ski-instructeurs en de twee kinderen van Paltrow, die mee waren op de skivakantie. Haar advocaten betogen dat Sanderson de beroemdheid van de Oscarwinnares wil uitbuiten voor financieel gewin.

Paltrow maakte in de jaren 90 carrière met films als The Talented Mr. Ripley, Sliding Doors en Shakespeare in Love. Tegenwoordig richt ze zich vooral op haar lifestylemerk Goop.