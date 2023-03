Inteloprichter Moore overleden, visionair en aanjager chip-revolutie

In een tijd dat het Amerikaanse ruimtevaartprogramma nog minder rekenkracht had dan een mobieltje van tegenwoordig, voorzag Moore thuiscomputers, zelfrijdende auto's en draagbare communicatiemiddelen. Hij besloot samen met Noyce daaraan te gaan bijdragen met een nieuw bedrijf, Intel, een afkorting van Integrated Electronics.

Als Wet van Moore werd de uitspraak een selffulfilling prophecy: Silicon Valley streefde er naar om de voorspelling elke keer te laten uitkomen. Het zorgde ervoor dat chips in rap tempo kleiner en goedkoper werden en daarmee in steeds meer apparaten gebruikt konden worden.

Vanwege zijn ervaring met microchips werd Moore in 1965 gevraagd wat de toekomst van de uitvinding zou betekenen. Hij deed toen de beroemde voorspelling dat het aantal schakelingen op microchips door technologische vooruitgang elk jaar zou verdubbelen. Hoewel hij zijn verwachting in 1975 bijstelde naar een verdubbeling in elke twee jaar, bleef zijn voorspelling jarenlang juist.

Door zo meerdere elektronische schakelingen achterelkaar te plaatsen werd het mogelijk elektronica veel kleiner te maken. Computers ontwikkelden zich zo van een technologie die met vacuümbuizen hele kamers innam, naar apparaten die in je hand passen. Doordat voor deze nieuwe uitvinding het element silicium nodig was, zou Silicon Valley uitgroeien tot synoniem voor de techindustrie.

Moore werd in 1929 in San Francisco geboren. Na zijn studies natuurkunde en scheikunde kwam hij te werken voor de uitvinder van de transistor, Nobelprijswinnaar William Shockley. Doordat diens leiderschapsstijl hem niet beviel, richtte hij met collega Robert Noyce het bedrijf Fairchild Semiconductor op, dat de eerste microchip ontwierp.

"Ik ben begonnen toen we nog niet eens een enkele silicium transistor konden maken en was erbij toen we er 1,7 miljard op één chip kregen", vatte Moore zijn carrière eens samen. "Het was een fantastische reis."

Inteloprichter Gordon Moore is op 94-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan stond aan de wieg van de computerchip en de microprocessor en was daarmee een van de drijvende krachten achter de digitale revolutie in de tweede helft van de vorige eeuw.

Vooral in de laatste jaren van de vorige eeuw werd Intel dankzij de snelle groei van de pc-markt wereldwijd een begrip. Het logo van het bedrijf prijkte met de slogan 'Intel inside' op de voorkant van computers en de Pentium-microprocessor was een van de weinige computeronderdelen waarvan de merknaam ook onder de gemiddelde consument bekend was.

"Je kunt je niet voorstellen hoe de wereld er vandaag had uitgezien zonder de bijdragen van Gordon Moore, zo belangrijk is de computer tegenwoordig voor ons leven", zegt Intel-topman Frank Yeary in reactie op de dood van Moore. "Hij was essentieel in het ontdekken van de kracht van transistoren", vult Intel-collega Pat Gelsinger aan.

Tot 2006 vervulde Moore verschillende hoge functies binnen zijn bedrijf. Hij werd steenrijk van zijn succes: in 2000 richtte hij een liefdadigheidsstichting op waar hij meteen 5 miljard van zijn eigen geld in stopte. De organisatie stak onder meer geld in de ontwikkeling van nieuwe technologie, milieubescherming en de zoektocht naar buitenaards leven, SETI.

Moore overleed gisteren vredig thuis op Hawaï, omringd door zijn familie.