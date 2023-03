Liegend Amerikaans Congreslid geeft fraude toe

Het omstreden Amerikaanse Congreslid George Santos heeft toegegeven in het verleden kleding te hebben gekocht met gestolen cheques, meldt CNN. De Republikein was daarvoor in Brazilië aangeklaagd.

De nieuwszender meldt dat Santos nu heeft bekend en de schade van enkele honderden euro's zal vergoeden. Aanklagers kunnen de uitkomst niet toelichten omdat er een spreekverbod is afgesproken. Rechters kunnen zaken zonder proces afdoen als een straf lager zou uitvallen dan 4 jaar en er geen geweld is gebruikt.

George Santos werd in november vorig jaar in het Amerikaanse Congres gekozen voor een kiesdistrict in New York. Al snel werd duidelijk dat hij veelvuldig had gelogen over zijn levensloop. Zo had hij geen prestigieuze opleiding genoten en was hij nooit in dienst geweest van enkele beroemde banken. Ook loog hij dat zijn grootouders de Holocaust hadden overleefd en zijn moeder door 9/11 was overleden.

Donaties voor een hulphond

Daarnaast bleken er nog enkele strafzaken tegen Santos te lopen, zoals de beschuldiging dat hij donaties voor een hulphond van een veteraan in eigen zak had gestoken, hondenfokkers had opgelicht en dus valse cheques had uitgegeven in Brazilië, het geboorteland van zijn ouders. Die laatste zaak kwam door alle aandacht voor Santos' verleden nu alsnog voor de rechter.

Hoewel Santos vanwege alle leugens en beschuldigingen steeds meer onder vuur kwam te liggen, weigert hij tot nu toe zijn zetel in het Congres op te geven. Volgens hem is het aan de kiezers in zijn district om te bepalen of ze hem bij de verkiezingen volgend jaar weg zullen stemmen of niet.