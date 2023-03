Bondscoach Koeman spaart 'kansloos' Oranje niet: 'Fouten waar het never nooit mag'

Koeman zag het met lede ogen aan. Al in de tweede minuut scoorde Antoine Griezmann en na iets meer dan twintig minuten stond het al 3-0. "Wij lijden balverlies op 20 meter van de eigen goal", aldus Koeman. "We maken fouten op plekken op het veld waar je dat 'never nooit' mag doen."

Bondscoach Ronald Koeman spaarde zijn spelers niet na de afstraffing in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk . "Ik had van iedereen meer verwacht. Het is een ondermaatse prestatie tegen een heel sterke tegenstander."

Bondscoach Ronald Koeman gelooft niet dat zijn keuze voor 4-3-3 de oorzaak was voor de kansloze nederlaag in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. - NOS

"Je kunt altijd discussiëren over keuzes, maar volgens mij lag dit niet aan een systeem. We zijn heel naïef geweest", aldus Koeman.

Grote klasse

Bovendien trof Oranje in de vice-wereldkampioen ook een tegenstander die bij uitstek fouten kan afstraffen. "De vierde goal is balverlies van Memphis, maar als je ziet wat Mbappé daarna doet, dat is van grote klasse."

Maandag is de tweede wedstrijd in de kwalificatiereeks. Dan is Gibraltar de tegenstander en verwacht Koeman een reactie van zijn spelers. "Dit kan alleen maar positief uitwerken, dat iedereen weet waar we staan. Daar moet je van leren."