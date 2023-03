Na echec in Frankrijk weet ook Van Dijk het even niet: 'Beginnen gewoon slecht'

Virgil van Dijk is zwaar teleurgesteld over het spel van zijn ploeg in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk. Het Nederlands elftal werd met 4-0 vernederd en ook de aanvoerder van Oranje weet kort na de wedstrijd niet hoe dat kon gebeuren.

Eén ding was hem al wel duidelijk: de twee snelle tegendoelpunten waren rampzalig voor de kansen van zijn elftal. "Als je na zeven minuten 2-0 achter staat, wordt het hier een hels karwei. Het is gewoon slecht hoe we begonnen. Je loopt dan meteen achter de feiten aan."

Na die twee treffers, de eerste van Antoine Griezmann en de tweede van Dayot Upamecano, kwam Oranje er een paar keer aardig doorheen. Toch leverde ook dat niets op. "Er waren nog een paar 'fifty-fifty-momentjes' en halve kansen die we creëerden", mopperde Van Dijk. "Maar ook dat gebeurde zonder overtuiging."

Slecht aan de bal

Oranje beleefde een vervelende aanloop naar het duel met Frankrijk, met afmeldingen van Frenkie de Jong en Steven Bergwijn en een uitbraak van buikgriep die liefst vijf spelers velde.

Toch had het veldspel ook onder die moeilijke omstandigheden beter gemoeten, beseft Van Dijk. "Je mag de bal niet zo makkelijk verliezen. Als je aan de bal zulke fouten maakt, sta je open."