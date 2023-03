Honderden mensen geëvacueerd vanwege eerste grote bosbrand dit jaar in Spanje

Bij de eerste grote natuurbrand dit jaar in Spanje is al bijna 40 vierkante kilometer natuur in de as gelegd. Ongeveer 1500 mensen hebben hun huis moeten verlaten in verband met de branden ten noordoosten van Valencia.

"De branden die we nu zien, helemaal zo vroeg in het jaar, zijn opnieuw bewijs van de klimaatnoodtoestand waarmee de mensheid te maken heeft. Die raakt in het bijzonder landen als het onze", reageerde de Spaanse premier Sánchez, ook verwijzend naar het feit dat het bosbrandenseizoen eigenlijk nog niet begonnen is.

Honderden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de bosbrand: