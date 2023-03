Eerste protest in Suriname sinds recente bestorming parlement

Uit angst voor plunderingen bleven veel winkels in de binnenstad van Paramaribo vandaag gesloten. Ook was het Onafhankelijkheidsplein, met het presidentieel paleis en het parlementsgebouw, volledig afgezet met dranghekken en beveiligd door politie en militairen.

Vervolgens werden verschillende winkels in Paramaribo geplunderd. Het winkelcentrum Times Mall in het centrum van de stad ondervond veel schade. De etalage van een schoenenwinkel werd met vuurwapens kapotgeschoten, waarna mensen via de zaak het winkelcentrum betraden. Verschillende winkels werden leeggeroofd.

De betoging vanochtend draaide om de Surinaamse kieswet. In augustus bleek dat die in strijd was met de grondwet en internationale verdragen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het kabinet wil uiterlijk dit jaar met een nieuwe kieswet te komen, volgens de demonstranten veel te laat.

Er is opnieuw protest in Suriname waar de economische crisis met de dag toeneemt. Niet eerder was er zoveel politie en militairen aanwezig bij het protest. - NOS

Suriname verkeert niet alleen in een politieke crisis, maar verkeert ook al jaren in een economisch dal. Het gemiddelde inflatiecijfer was 52,4 procent in 2022 en het jaar ervoor 59,1 procent. Om het land uit de noodsituatie te helpen trof president Santokhi een regeling met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

"De lijst van problemen in Suriname is heel erg lang", zegt initiatiefnemer van het protest, Maisha Neus. "Sinds de vorige protesten is er niks veranderd. De brandstofprijzen gaan nog steeds omhoog, net zoals de wisselkoers."

Vier protestleiders, onder wie Getrouw, boden vanochtend een concept voor een nieuwe kieswet aan aan parlementsvoorzitter Marinus Bee.

Aangedaan

Het one person one vote-principe is in het gedrang doordat in minder dichtbevolkte regio's minder stemmen nodig waren voor een zetel. Zo waren er in één district duizend stemmen nodig voor een zetel en in andere 13.000.

Na zo'n twee uur werd de demonstratie beëindigd door de protestleiders om rellen te vermijden. Op dat moment waren er zo'n 150 mensen aanwezig.

President Santokhi toonde zich aangedaan na de protesten van 17 februari. " Suriname verdient dit niet, niemand heeft hier voordeel aan," zei hij.

De regering besloot om te gaan praten met verschillende lagen van de bevolking. Voor deze Nationale Dialoogsessies zijn de afgelopen weken al verschillende voorgesprekken geweest.