'Ook Brussel moet de top van TikTok verhoren'

TikTok is bereid "uit te leggen wie wij zijn", zegt Theo Bertram, de Europese toplobbyist van het bedrijf, in een reactie. "Wij vragen alleen wel dat politici echt naar ons luisteren zonder oordeel vooraf."

Europarlementariër Groothuis, die in het Europarlement de commissie buitenlandse inmenging oprichtte, pleit voor een vergelijkbaar verhoor in Brussel. "Wij zullen scherpere vragen stellen dan onze Amerikaanse collega's."

Groothuis voorziet grote problemen als de EU TikTok en andere Chinese techbedrijven hun gang laat gaan. China zou verkiezingen kunnen beïnvloeden via TikTok, waarschuwt hij. "Na twintig kliks weten ze precies hoe een gebruiker in elkaar zit. Alle alarmbellen moeten afgaan. In de EU constateren we het, maar handelen niet."

TikTokker Somi Lynda (@driplist), oorspronkelijk uit Nigeria, maakt video's over leven in Nederland. Ze verdient geld met sponsordeals en zegt de helft van haar inkomen te verliezen als TikTok wordt verboden: