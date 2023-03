ABP compenseert 8000 gedupeerde ontvangers van arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioenfonds ABP gaat 8000 gedupeerde deelnemers compenseren. Die kregen in 2020 in één keer een groot bedrag uitgekeerd, omdat ze in de jaren daarvoor recht hadden op een arbeidsongeschiktheidspensioen, maar dat niet hadden gekregen.

Maar doordat ze dat achterstallige pensioengeld in één keer kregen, moesten ze meer inkomstenbelasting betalen dan als ze het over meerdere jaren hadden gekregen.

Ook werden mensen door dat hoge inkomen in 2020 gekort op bijvoorbeeld de zorgtoeslag. ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen zei bij consumentenprogramma Max Meldpunt mensen hiervoor te gaan compenseren.

Mensen met een WIA-uitkering kunnen bij het ABP een aanvulling daarop krijgen, maar die moeten ze eigenlijk zelf aanvragen. Dat is dan een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Geen groot bedrag

Na een informatiecampagne van het ABP in 2019 bleek dat 8000 mensen daar vaak al jarenlang recht op hadden zonder het te krijgen. Het ABP betaalde dat geld dus alsnog uit, met ook negatieve gevolgen.

Er werd in totaal zo'n 100 miljoen euro uitgekeerd aan achterstallig pensioen. MAX-Ombudsman Rogier de Haan denkt dat ABP nu zo'n 20 miljoen euro kwijt zal zijn aan deze compensatie.

Harmen van Wijnen van het ABP deed nog geen uitspraken over hoe groot het bedrag zal zijn. Vergeleken bij de 459 miljard euro aan belegd vermogen die het ABP beheert zijn enkele tientallen miljoenen euro's dus geen groot bedrag voor het grootste pensioenfonds van Nederland.