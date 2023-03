Vier weken cel voor shovelbestuurder die door politieafzetting Zuiderpark reed

De shovelbestuurder die bij het boerenprotest van 11 maart door een politieafzetting reed in het Zuiderpark in Den Haag, is veroordeeld tot vier weken cel voor het mishandelen van agenten. Ook moet hij een boete van 400 euro betalen.

Bovendien moet de 60-jarige Johan R. uit Geesteren de gemeente Den Haag een bedrag van 2800 euro betalen voor de vernieling van het hek en de schade aan het grasveld in het park.

De demonstrant sloeg de agenten tijdens het protest met gebalde vuist toen ze hem vroegen mee te lopen. Volgens R. gebruikte de politie juist excessief geweld bij zijn aanhouding en ondervindt hij daar nog dagelijks "zware en fysieke schade" van.

Volgens de rechtbank heeft R. die verwondingen volledig aan zichzelf te wijten, al draagt het wel bij aan een lagere straf, schrijft RTV Oost.

Wraakverzoek afgewezen

De zaak van de man kwam vorige week vrijdag al voor, maar werd uitgesteld omdat R. de rechtbank wraakte. Aan het begin van de zitting vroeg hij de rechter zich te identificeren, maar die weigerde dat. R. wraakte toen de rechtbank, waarop de zitting werd geschorst. Zijn wrakingsverzoek werd uiteindelijk afgewezen.

Van de vier weken cel zijn er twee voorwaardelijk. Omdat R. al twee weken in voorarrest zat, is hij meteen vrijgelaten.