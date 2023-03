Internist Maasstad Ziekenhuis uit ambt gezet voor betasten coassistenten

Een internist van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is door het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg uit zijn ambt gezet. De 51-jarige man maakte zich in 2021 bij drie coassistenten schuldig aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De internist vroeg de vrouwen zich tijdens een echografie-oefening tot op hun onderbroek uit te kleden, en betastte hen in de schaamstreek. Ook moesten de slachtoffer hun benen spreiden en werd hun ondergoed opzij geschoven. De man zou van de betasting beelden hebben gemaakt.

In zijn verweer zei hij dat aanraking bij echografie-onderwijs noodzakelijk is, de video-app gebruikte hij om de tijd bij te houden omdat de klok in de zaal kapot was.

Mannelijke coassistenten konden kleding aanhouden

Het college werd niet overtuigd door het verweer van de man: "Voor een dergelijk onderzoek was het aanraken van de schaamstreek en het verschuiven van het ondergoed niet nodig. Hetzelfde geldt voor de specifieke lichaamshoudingen die de coassistenten van de internist moesten aannemen", aldus het college. Twee mannelijke coassistenten die dezelfde les van de man op een andere dag kregen, konden bovendien hun kleren aanhouden.

Het college noemt de manier waarop de internist heeft gehandeld "onbegrijpelijk" en "onaanvaardbaar" en vindt dat hij het vertrouwen van de klaagsters heeft misbruikt en beschaamd.

De internist is sinds de eerste melding van het grensoverschrijdende gedrag niet meer in dienst bij het ziekenhuis, schrijft het Maasstad Ziekenhuis.