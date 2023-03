Sanne Wevers zoekt oncomfortabale wedstrijdspanning op - en maakt gelijk indruk

Strak kijkt Sanne Wevers voor zich uit terwijl ze meters náást de balk haar oefening nog eens simuleert. Op vaste grond oefent ze haar pirouettes, wetende dat ze over enkele momenten haar kunnen moet tonen op het toestel waarop ze in 2016 olympisch goud veroverde. Het Topsportcentrum in Rotterdam vormt het decor van de wedstrijdcomeback van Wevers, negentien maanden na haar laatste grote competitie. Tijdens de Spelen van Tokio strandde ze in de kwalificaties. Er volgde een sabbatical, waarin de balkspecialiste voor zichzelf de balans opmaakte: ze was nog niet klaar met turnen. In oktober hervatte ze de training, bij het commerciële turnteam dat ze met haar vader en coach Vincent Wevers startte in Varsseveld. "Toen dacht ik eigenlijk dat ik driekwart jaar nodig had om weer op niveau te komen. In mijn hoofd kwamen de EK en deze kwalificatiewedstrijd nog te vroeg. Maar ik zit in de trainingen inmiddels weer op een goed niveau. Dan heeft het geen zin om zo'n comeback langer uit te stellen. Het wordt tijd om weer onder spanning te testen."

Het was fijn om de spanning weer aan te gaan en oncomfortabel te zijn. Daar moet ik weer aan gaan wennen. Sanne Wevers

Dus weet Sanne Wevers de blikken op zich gericht, als ze de plank goedlegt voor de opsprong en wacht op een 'go' van de jury. Hoewel de kwalificatiewedstrijd niet toegankelijk is voor publiek, weet Wevers zich gesteund door familie op de tribune. Ze groet de juryleden en begint haar oefening. Opluchting na 'fantastische oefening' Wevers oogt solide terwijl ze haar elementen uitvoert. Naast de balk kijkt Vincent Wevers tevreden toe. "Keurig", laat hij zich ontvallen als zijn dochter haar specialiteit, de pirouettes, toont. Ook jurylid Jitske Vasbinder ziet dat het goed is. "Ze maakt een hele frisse en fitte indruk. Knap hoe ze na zo'n lange afwezigheid weer op de balk staat. Het was een fantastische oefening. De moeilijkste van dit veld." Wevers wordt beloond met een hoge score: 14.133. Na haar afsprong klapt Sanne Wevers in haar handen. De opluchting is voelbaar. "Het was fijn om de spanning weer aan te gaan en oncomfortabel te zijn. Daar moet ik weer aan gaan wennen. Het is echt even 'aangaan' in een wedstrijd, zodat je op dát moment kan leveren." Het is ook de enige kanttekening die jurylid Vasbinder kan maken. "De verbetering zit 'm vooral nog in het ritme, het verbinden van de elementen. Ze heeft natuurlijk heel veel ervaring. Maar ik denk dat ze het toch wel spannend vond. Dat kan je een klein beetje zien. Maar het is een oefening waar veel groeipotentie in zit."

Sanne en Vincent Wevers tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd in Rotterdam - ANP