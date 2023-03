Tbs'er weer terecht die tijdens verlof in Groningen ontsnapte

Een tbs'er die begin januari tijdens begeleid verlof in Groningen ontsnapte, is weer terecht. Dat meldt RTV Noord.

Tijdens het verlof op 10 januari vroeg de man in de stad aan zijn begeleider of hij even gebruik mocht maken van het toilet, waarna hij de benen nam. Het is niet bekend of hij is aangehouden of zichzelf heeft gemeld bij de politie of de Dr. S. van Mesdag in Groningen, de kliniek waar hij wordt behandeld.

Onderzoek moet uitwijzen of de man tijdens zijn ontsnapping strafbare feiten heeft gepleegd: "Deze man heeft na zijn aanhouding enkele dagen op het politiebureau gezeten en is daarna weer teruggebracht naar de kliniek", zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid tegen de regionale omroep. Ontsnappen zelf is overigens niet strafbaar.

De kliniek onderzoekt of de veiligheidsmaatregelen rond de man opgeschroefd moeten worden: "We kijken naar de persoonlijke situatie van de tbs'er en bepalen dan of we extra maatregelen nemen na een ontsnapping."