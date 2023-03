Roglic pareert aanval Evenepoel op slotklim en wint vijfde etappe in Catalonië

Primoz Roglic heeft na een prachtig duel met Remco Evenepoel de vijfde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Sloveen behoudt met zijn tweede ritzege ook de leiding in het algemeen klassement.

De vijfde rit in Noord-Spanje voerde over 176,5 kilometer van Tortoso naar Lo Port, waar een fotogenieke slotklim vol haarspeldbochten wachtte. Roglic was als leider aan de etappe begonnen, met welgeteld 0 seconden voorsprong op Evenepoel. Na een fascinerend gevecht kwam de Jumbo-Visma-renner zes seconden voor zijn Belgische rivaal over de finish.