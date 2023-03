Caribische studenten krijgen al voor vertrek naar Nederland burgerservicenummer

Nog voordat aspirant-studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk naar Nederland komen, kunnen ze een burgerservicenummer (BSN) krijgen. Dat is vanmiddag besloten door de ministerraad. Voorheen kregen ze pas een BSN als ze in Nederland waren geland en zich inschreven bij een gemeente. Daardoor konden ze bijvoorbeeld pas na aankomst een bankrekening openen en moeilijker aan een kamer komen.

Dit besluit helpt de Caribische studenten met het vooraf regelen van allerlei praktische zaken, licht staatssecretaris Van Huffelen voor Koninkrijksrelaties en Digitale Zaken de wijziging toe. "Voor veel studenten is de stap naar Nederland al best groot: je gaat het huis uit, je moet je eigen huisvesting regelen, je krijgt nieuwe vrienden, er is een heel nieuw klimaat. Dat maakt het soms best lastig om een goeie start te maken met de studie."

Als deze studenten studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), krijgen ze in de toekomst ook meteen een BSN, waarmee ze een DigiD kunnen aanvragen en hun zaken alvast voor vertrek naar Nederland kunnen regelen. De wijziging gaat pas volgend jaar in voor alle aspirant-studenten die naar de universiteit, het hbo of het mbo willen. Indien nodig wil de overheid studenten tot die tijd individueel helpen bij problemen.

Studievertraging of stopzetting studie

Onlangs herhaalde Nationale ombudsman Reinier van Zutphen dat jongeren uit het Caribisch deel van het Koninkrijk tegen allerlei hindernissen aan lopen als ze in Nederland gaan studeren, wat tot studievertraging of het voortijdig beëindigen van de studie kan leiden. In een rapportage van de ombudsman hierover, staat dat deze studenten het zwaarder hebben dan medestudenten die in Nederland zijn geboren, wat zij als een oneerlijke achterstand ervaren.

Van Huffelen erkent dat deze problemen al langer bestaan. "De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ik hebben nu gezegd: 'We vinden het echt belangrijk dat we ervoor gaan zorgen dat studenten uit het Caribisch gebied succesvol kunnen zijn in hun studie.' Dat is voor sommigen echt nog lastig en daar spelen soms dit soort praktische hobbels echt een rol bij."

Andere "praktische hobbels" waar Van Huffelen aan zegt te werken, zijn de aanwezigheid van notarissen in de Bovenwindse gebieden en verbeteringen aan de bancaire voorzieningen in de regio.