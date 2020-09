Nieuwe stadsdichter Haarlem na twee dagen weg vanwege kwetsende uitlatingen

De nieuwe stadsdichter van Haarlem moet na twee dagen alweer vertrekken. Het Haarlemse college schrijft in een persbericht dat er "diepgaander onderzoek" gedaan had moeten worden naar Darryl Danchelo Osenga voordat hij werd benoemd.

Gisteren ontstond er commotie over de benoeming van Osenga, beter bekend onder zijn artiestennaam Insayno, vanwege een nummer dat hij schreef in 2012. Daarin trok hij een vergelijking tussen de slavenhandel en de genocide op Joden door de nazi's.

"Als ik mensen heb gekwetst, dan bied ik daar mijn excuses voor aan", zei Osenga na het opduiken van de passage tegen NH Nieuws. Verder zei hij dat hij het nummer nu anders geschreven zou hebben en vond hij zichzelf nog steeds geschikt als stadsdichter.

Ook de gemeente zag toen nog geen aanleiding om de samenwerking voortijdig te beëindigen. Er was voor zijn benoeming al met Osenga gesproken over "eerdere uitspraken" en daar had hij nadrukkelijk afstand van genomen.

Meer controverse

Maar vandaag doken er nog meer dubieuze uitlatingen van Osenga op, meldt NH Nieuws. De druk vanuit de Haarlemse raad op het college om een streep te zetten door de benoeming van Osenga liep vervolgens op.

Het college schreef vanavond dat de "nieuwe citaten" van Osenga "haaks staan op waarden waar de gemeente Haarlem voor staat". Daardoor is een geloofwaardige invulling van het stadsdichterschap onmogelijk, aldus de gemeente.

Burgemeester Wienen heeft met Osenga gesproken. Volgens het college was hij geraakt door het intrekken van zijn benoeming, maar toonde hij begrip voor het besluit.

In een uitgebreide reactie op Facebook stelt de rapper dat hij het slachtoffer is geworden van karaktermoord. Het heeft hem vier jaar gekost om stadsdichter te worden, schrijft hij. "Het heeft ze minder dan twee dagen gekost om het van mij af te pakken", aldus Osenga.

"Want laten we heel eerlijk wezen. Als ik mij nooit had uitgesproken tegen Zwarte Piet of racisme, dan was er geen haan die had gekraaid dat ik stadsdichter was geweest en jaren geleden stomme dingen had gepost."