Bezoekers Westminster Abbey moeten op sokken kroningsplek Charles bekijken

Een unieke kans voor bezoekers van Westminster Abbey: vanaf mei kunnen zij een kijkje nemen op de plek waar koning Charles gekroond wordt, maar alleen als ze hun schoenen uittrekken. Gasten worden alleen op sokken rondgeleid in dit stuk van de abdij, om de middeleeuwse vloer zo goed mogelijk te beschermen.

Normaal gesproken is dit deel van de kerk, vlak voor het hoge altaar, niet toegankelijk voor het publiek. Maar dit jaar maakt de abdij een uitzondering ter gelegenheid van de kroning van Charles en kunnen bezoekers de plek bewonderen waar Charles en zijn voorgangers de afgelopen 700 werden gekroond.

Dat is bijzonder, zegt Scott Craddock, hoofd bezoekerservaring, tegen persbureau AP: "Dit wordt een hele speciale ervaring voor bezoekers. Voor het eerst laten we kleine groepen mensen toe op de plek van de kroning."

Een laagje vloerbedekking

Er is alleen één probleem: de vloer in dit gedeelte van de kerk is bijzonder kwetsbaar. Daar ligt namelijk een zogenoemde cosmatenvloer, een zeldzaam en kostbaar mozaïek dat bestaat uit marmer, edelstenen, glas en metaal. Het ligt er al sinds 1268 en is uniek in het Verenigd Koninkrijk.

Nog maar weinig mensen hebben dit bijzondere kunstwerk kunnen bekijken. De vloer was namelijk in zo'n slechte staat dat er in 1870 vloerbedekking overheen kwam. Pas in 2010 kwam hij weer tevoorschijn na een grondige restauratie die twee jaar duurde.

De kroning van Charles zal dan ook de eerste kroning zijn waarbij de vloer op tv te zien is. Een historisch moment, vertelt conservator Vanessa Simeoni: "Voor het eerst in de geschiedenis is deze vloer te zien bij een kroning. Het is een unieke kans: behalve de geestelijken mag hier verder niemand komen." Wie de cosmatenvloer wil bewonderen kan vanaf mei in Westminster Abbey terecht.