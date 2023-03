Buurt geschokt na dodelijke aanrijding met stadsbus in Utrecht

Buurtbewoners reageren geschokt op het ongeluk met een stadsbus in Utrecht waarbij vanmorgen een meisje van zeven om het leven kwam en haar broertje van vijf zwaargewond raakte. "Het was meteen duidelijk het foute boel was", zegt een jonge vader, die aan de Vleutenseweg, de straat van het ongeluk, woont.

Hij zag vanmorgen ooggetuigen die in shock waren. "Je woont midden in de stad dus we zeggen altijd al tegen onze kinderen dat ze goed moeten opletten, maar dit zet je weer aan het denken. Je moet hier vijf rijbanen over en dus steeds opnieuw links-rechts kijken. "

Geen stoplichten

De drukke Vleutenseweg is een belangrijke verkeersader ten westen van het stadscentrum. Tussen de twee rijrichtingen en fietspaden is in het midden een busbaan aangelegd waar dagelijks vele tientallen bussen gebruik van maken. Op de plek van het ongeluk, bij de kruising met de Van Koetsveldstraat, staan geen stoplichten maar haaientanden voor overstekende fietsers en voetgangers.