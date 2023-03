De Jong kampt met hamstringblessure, Barça weet nog niet hoe lang herstel zal duren

"Frenkie heeft een aantal eigenschappen die niet veel spelers hebben", zei Koeman. "Maar zijn afwezigheid betekent niet dat we ineens het systeem gaan aanpassen, dat zou vreemd zijn. Het wordt wel iets anders. Want degene die nu op de positie van Frenkie komt te staan, heeft een andere manier van spelen."

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Nederland wordt op vrijdag om 20.45 uur gespeeld in het Stade de France. De wedstrijd is live te volgen via NPO 3, NOS.nl, de NOS-app en Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Dat geldt ook voor Nederland-Gibraltar, de wedstrijd die maandag in De Kuip gespeeld wordt.

