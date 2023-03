Werkstraf voor Kamerlid Van Meijeren (FvD) voor rijden zonder rijbewijs

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. De politierechter in Den Haag legde hem deze straf en een week voorwaardelijke celstraf op omdat hij door rood licht reed met een deelscooter.

Hij reed zonder rijbewijs. Een rechter nam hem dat twee weken eerder af omdat hij weigerde een blaastest te doen. Van Meijeren werd in 2021 aangehouden.

"Hij was niet verzekerd, rijdt twee keer rood licht. Hij heeft een voorbeeldfunctie. Ik hoef niet veel consideratie toe te passen", was het oordeel van de politierechter.

Spijt betuigd

De politicus was zelf niet aanwezig in de rechtbank, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank na berichtgeving van persbureau ANP. Hij bekende in een mail aan de rechter dat hij zonder rijbewijs reed, en betuigde spijt. Hij zegt dat hij niet wist dat hij een rijbewijs nodig had. "Maar ik realiseer me dat iedereen de wet behoort te kennen."

Het Openbaar Ministerie eiste een taakstraf van 50 uur en een week voorwaardelijk. "Hij had maling aan de invordering van zijn rijbewijs van nog geen twee weken daarvoor. Hij heeft zijn eigen belang gesteld boven het belang van de verkeersveiligheid", aldus de officier.