Politie vraagt hulp bij identificatie en deelt foto van dode vrouw

De politie heeft een foto gedeeld van een dode vrouw die gisteren is gevonden in een bosrijk gebied bij het Gelderse Wenum-Wiesel. Rechercheurs tasten nog in het duister naar de identiteit van de vrouw en hopen dat iemand haar aan de hand van de vrijgegeven foto herkent.

De vrouw werd om 07.45 uur langs de Wieselseweg gevonden door een voorbijganger. De politie vermoedt dat ze op een andere plek door een misdrijf om het leven is gebracht, en op de vindplek is achtergelaten.

De foto werd vlak na haar dood gemaakt door een rechercheur, schrijft Omroep Gelderland. Volgens de politie heeft de vrouw, die rond de 50 jaar oud is, recent een cosmetisch ingreep gehad en heeft ze rossig haar en een normaal postuur.

Zorgvuldige afweging

Volgens een politiewoordvoerder wordt een dergelijke foto niet vaak gedeeld en is na een zorgvuldige afweging besloten de foto te plaatsen: "De foto kan als schokkend worden ervaren en voor eventuele nabestaanden kan het heftig zijn, maar onze prioriteit is nu om te achterhalen wie deze vrouw is", aldus de politie.