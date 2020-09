Nog eens vijf arrestaties voor mesaanval Parijs, minister noemt het islamitisch terrorisme

Nog eens vijf verdachten zijn aangehouden voor de aanslag vanochtend in Parijs, waarbij twee journalisten gewond raakten. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Darmanin beschouwt de aanslag als een islamitische terreurdaad.

"We zijn nog steeds in oorlog met islamitisch terrorisme", zei hij in een televisie-interview. "Elke dag, elk moment, zijn onze politie- en inlichtingendiensten in hoogste staat van paraatheid. In drie jaar tijd hebben ze 32 aanslagen verijdeld." Hij wil alle plekken die doelwit zijn geweest beschermen, net als synagogen.