Guérin (30) houdt na solo van bijna 100 kilometer drie tellen over op favorieten

Het is pas de derde profzege van Guérin, die tot dit seizoen nog alleen voor kleine, continentale ploegen had gereden. Eerder won hij een rit in de Roemeense Sibiu Tour en een rit in de Tsjechische Sazka Tour.

De Zwitser Mauro Schmid werd tweede, maar begint zaterdag wel als leider aan de afsluitende tijdrit.