Weer onrust op effectenbeurzen, vooral bankaandelen diep in het rood

De onrust in de financiële sector leidt opnieuw tot koersdalingen op de effectenbeurzen. Het aandeel van Deutsche Bank stond vanmiddag bijna 11 procent in de min en dat had ook effect op de koersen van andere Europese banken.

Op de Amsterdamse beurs dalen de aandelenprijzen van Nederlandse banken. Het aandeel van ING was om 16.00 uur 4 procent lager, terwijl ABN Amro een daling van ongeveer 2 procent noteerde. In de rest van Europa staan bankaandelen ook in het rood.

Aanhoudende onrust

Sinds het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) twee weken geleden heerst er onrust in de financiële sector. Vorige week kwam Credit Suisse in de problemen. Daarop volgde een noodgedwongen miljardenovername door concurrent UBS, het aandeel van die bank staat 5 procent in de min.

De koersdalingen worden volgens Joost Beaumont, financieel expert bij ABN Amro, vooral gedreven door angst onder beleggers. In de kern zou er weinig aan de hand zijn met de Europese banken. "Wat je vandaag op de beurs ziet, zijn naweeën van de overname van Credit Suisse on onrust bij regionale banken in de VS. Er is vanuit Deutsche Bank niet een hele duidelijke oorzaak aan te wijzen."

Via zogeheten credit default swaps kunnen beleggers zich indekken tegen risico's. Sinds het omvallen van de SVB zijn credit default swaps van Deutsche Bank twee keer zo duur geworden. Dat ging hand in hand met een daling van de aandelenkoers, vertelt Beaumont. "Als het vertrouwen afneemt, neemt de behoefte om je te verzekeren juist toe. Het heeft een duidelijke wisselwerking."

Volgens Rutte dreigt er geen bankencrisis

Op een EU-top in Brussel is de onrust in de financiële sector vandaag uitgebreid besproken, laat premier Mark Rutte weten. Volgens hem hoeven we niet bang te zijn voor een nieuwe bankencrisis omdat de banken er goed voor staan. Hij noemde het Europese bankenstelsel heel sterk. "Het is normaal op kapitaalmarkten dat er bewegingen zijn, dat is onderdeel van dat systeem. Waar je naar moet kijken, is wat er onderliggend zit."

Vorige week verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) opnieuw de rente, en de Amerikaanse centrale bank (Fed) deed eergisteren hetzelfde. De renteverhogingen waren een van de oorzaken waardoor de Silicon Valley Bank omviel, maar volgens Beaumont hoeft een stijging van de rente niet per sé slecht nieuws voor banken te betekenen. "Door de verhoging van de rente kunnen financiële bezittingen van een bank, zoals obligaties, minder waard worden. Maar tegelijk krijgen banken wel meer rente-inkomsten binnen."

Kwartaalcijfers kunnen voor verkoeling zorgen

Medio april presenteren de banken hun eerste kwartaalcijfers van 2023. Beaumont verwacht dat dat de rust op de beurs kan doen terugkeren. "Niemand weet nu precies hoe het zit. Als die cijfers er zijn, kan er gehandeld worden op basis van feiten in plaats van op speculatie."

Hij verwacht dat de Europese banken er in de basis goed voorstaan.