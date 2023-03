Oranje-keepster Duijndam maakt toptransfer naar 'beste handbalclub ter wereld'

Handbalster Rinka Duijndam maakt komende zomer een toptransfer. De keepster van Oranje verruilt haar huidige club Sola uit Noorwegen voor het Hongaarse Györ. Die ploeg speelde in de afgelopen vijftien jaar liefst negen Champions League-finales, waarvan er vijf gewonnen werden.

De 25-jarige Duijndam heeft een eenjarig contract getekend, met de optie voor nog een jaar. Bij Györ wordt ze ploeggenoot van Yvette Broch.

'Niet durven denken'

Duijndam handbalde eerder jarenlang in Duitsland. Afgelopen zomer stapte ze over naar Noorwegen. Nu wacht haar een trip naar een van de meest toonaangevende ploegen. "Dit is de beste club ter wereld. Ik heb eerder al tegen Györ gespeeld. Ik had toen niet durven denken dat ik op een dag voor deze ploeg zou gaan spelen."

Duijndam was onderdeel van het Nederlandse team dat in 2019 wereldkampioen werd in Japan. Daar was ze hoofdzakelijk tweede keepster achter Tess Wester. In de afgelopen wedstrijden speelde Duijndam vaker, omdat Wester recent is bevallen van een dochter.