Rahul Gandhi, leider Congrespartij, uit parlement gezet

In India is de politiek leider van Congrespartij, Rahul Gandhi, uit het parlement gezet. Het parlement stemde in meerderheid voor zijn verwijdering. Aanleiding is de veroordeling van Gandhi gisteren. Hij kreeg twee jaar celstraf voor het beledigen van de achternaam van premier Narenda Modi. De Congrespartij gaat in hoger beroep.

In 2019 vroeg Gandhi zich in een toespraak over corruptie in India hardop af "waarom alle dieven Modi heten", verwijzend naar de achternaam van de premier en twee omstreden zakenlieden. De opmerking leidde tot veel ophef, onder andere omdat Modi een veelvoorkomende naam is bij mensen in lagere kasten.

Volgens de Congrespartij is de veroordeling van Gandhi "politiek gemotiveerd". Zij beschuldigt de BJP, de partij van premier Modi, van machtsmisbruik om een politieke tegenstander uit te schakelen. Aanhangers van de Congrespartij zijn vandaag ook de straat op gegaan om tegen het vonnis te demonstreren. De BJP ontkent de beschuldigingen.

Politieke inhaalslag

De Congrespartij was sinds de onafhankelijkheid tientallen jaren de dominante partij in India, maar verloor in 2014 dramatisch bij de parlementsverkiezingen. Daarbij werd ze teruggebracht van 209 tot 44 zetels in het parlement. Sindsdien probeert de Congrespartij het verloren terrein terug te winnen.

De 52-jarige Gandhi, die overigens geen familie is van voormalig spiritueel leider Mahatma Gandhi, was een belangrijk onderdeel van dat plan. Als telg uit de prominente politieke Gandhi-Nehru-familie wist hij aan het begin van dit jaar nog veel mensen te mobiliseren voor een protest tegen de regering-Modi.

Vriendjespolitiek

Met het oog op de aankomende verkiezingen is de schorsing van Gandhi dan ook een flinke tegenvaller voor zijn Congrespartij. Als de zaak tegen hem lang voortduurt is het nog maar de vraag of hij mee kan doen aan de verkiezingen van volgend jaar.

Voorlopig laat de Congrespartij zich nog niet door het vonnis uit het veld slaan: "Rahul Gandhi zal moeilijke vragen blijven stellen en de vriendjespolitiek van de overheid blijven blootleggen", liet een woordvoerder van de partij aan persbureau Reuters weten.